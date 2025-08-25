الأخبار
عربي و دولي

الأمير بن فرحان: عازمون على مواجهة التهديد الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي

2025-08-25 | 06:33
الأمير بن فرحان: عازمون على مواجهة التهديد الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي
الأمير بن فرحان: عازمون على مواجهة التهديد الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "عازمون على مواجهة التهديد الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "على المجتمع الدولي مواجهة وإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.وأضاف: "يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لإنهاء حصار غزة". وأكد بن فرحان أن "حق الفلسطينيين في الحصول على دولة ذات سيادة". وأردف: "ندعم العمل لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967". وختم قائلًا: "استمرار الإفلات من العقاب يقوض السلام والأمن الدوليين".
Aljadeed
ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)
ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

ثلاث دببة بصداقة نادرة وسلوك غير مألوف (فيديو)


سُجِّلت صداقة فريدة من نوعها بين ثلاث إناث دببة في محمية كرونوتسكي الطبيعية في كامتشاتكا، حيث لوحظ سلوك غير مألوف لدى هذه الدببة، إذ يتشاركن السمك مع بعضهن البعض من دون أي شجار.
وقالت ليانا فارافسكايا، المفتشة الحكومية في المحمية، إن "الدببة الثلاثة لا يكتفين بالبقاء متماسكات، بل يتشاركن الطعام في سلوك غير مسبوق". وأضافت أن الدببة، وهنّ غلاشا وكوزيا وكلافا، يُظهرن انسجامًا نادرًا، وقد شكّلن مجموعة اجتماعية مستقرة رغم انتمائهن إلى عائلات مختلفة.
ويُعدّ هذا التصرّف، بحسب المراقبين، أول حالة صداقة موثقة بين إناث دببة صغيرة من عائلات متفرقة خلال أكثر من عشر سنوات من الرصد في المحمية.

