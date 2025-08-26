غادرت "رويترز".. وإتهمتها في تمكين "الاغتيال المنهجي"

أعلنت الصحافية الكندية فاليريا زينك مغادرتها "وكالة للأنباء" بعد المجزرة التي قتلت 4 صحفيين أمس في غزة وقامت بتكسير بطاقتها الصحفية بعد أن اتهمت رويترز بالتورط في اغتيال الصحفيين والإبادة الجماعية في غزة.