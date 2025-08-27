الوكالة الوطنية: قتيل إثر حادث سير على طريق صريفا - الطويري

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة التعاون لا الهيمنة، مؤكداً أن "سوريا الجديدة" تجاوزت جرح اعتداءات حزب الله، ولم تلجأ إلى ردود فعل أو تصريحات قد تفجّر الوضع اللبناني.



