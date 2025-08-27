ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية

ووفق وكالة "سبوتنيك"، استهدفت الغارات آليات ودبابات ومواقع تدريب تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة وجبل المانع، ما تسبّب بانفجارات عنيفة سُمعت في محيط العاصمة.
🔴 فيديو متداول من ريف دمشق يوثق الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية وفق الإعلام السوري pic.twitter.com/RfrHDbZtZp
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) August 27, 2025
أكد 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذّرين من أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة التعاون لا الهيمنة، مؤكداً أن "سوريا الجديدة" تجاوزت جرح اعتداءات حزب الله، ولم تلجأ إلى ردود فعل أو تصريحات قد تفجّر الوضع اللبناني.