مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن

وفي بيان مشترك، دعا الأعضاء إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وزيادة المساعدات بشكل عاجل، مع رفع القيود التي تفرضها إسرائيل على إيصالها. كما شددوا على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن لدى حماس وفصائل أخرى.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت رسمياً دخول غزة في حالة مجاعة، مع تحذيرات من اتساع رقعتها إلى وسط وجنوب القطاع بحلول سبتمبر المقبل.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة التعاون لا الهيمنة، مؤكداً أن "سوريا الجديدة" تجاوزت جرح اعتداءات حزب الله، ولم تلجأ إلى ردود فعل أو تصريحات قد تفجّر الوضع اللبناني.
أفاد "المرصد السوري" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامناً مع تحليق مروحيات واستطلاع في الأجواء.