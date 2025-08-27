مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن

وفي بيان ، دعا الأعضاء إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وزيادة المساعدات بشكل عاجل، مع رفع القيود التي تفرضها على إيصالها. كما شددوا على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن لدى وفصائل أخرى.

وكانت قد أعلنت رسمياً دخول غزة في مجاعة، مع تحذيرات من اتساع رقعتها إلى وسط وجنوب القطاع بحلول سبتمبر المقبل.