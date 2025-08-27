تلفزيون سوريا: هبوط عدد من الطائرات المروحية الإسرائيلية في السويداء بالتزامن مع غارات ريف دمشق

أكد 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذّرين من أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة التعاون لا الهيمنة، مؤكداً أن "سوريا الجديدة" تجاوزت جرح اعتداءات حزب الله، ولم تلجأ إلى ردود فعل أو تصريحات قد تفجّر الوضع اللبناني.
أفاد "المرصد السوري" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامناً مع تحليق مروحيات واستطلاع في الأجواء.