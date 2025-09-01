الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

2025-09-01 | 09:03
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

استقبل نائب رئيس الحكومة طارق متري وفدا رسميا سوريا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية محمد طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي.

وجرى البحث في القضايا المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في سوريا، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين. 
وتقرر تأليف لجنتين مختصتين لاعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيدا لزيارة وزارية سورية الى بيروت في فترة قريبة.
مقالات ذات صلة
متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

محليات

عربي و دولي

طارق متري

الوفد السوري

السجناء السوريين

لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
270 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان
نتنياهو عن حزب الله: نضربه كلّما حاول رفع رأسه

اقرأ ايضا في عربي و دولي

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
10:13

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

10:13

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"
08:52

حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"

رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية.

08:52

حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"

رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
10:13
القناة 13 الإسرائيلية: الجيش اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سيناء قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية
10:12
حماس للإدارة الأميركية: خطتكم "نقعوها واشربوا ماءها"
08:52
ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"
07:18
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
04:46
الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى
02:46
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025