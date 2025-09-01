متري يلتقي وفدًا سوريًا تمهيدًا لزيارة وزارية

استقبل الحكومة طارق متري وفدا رسميا يضم الوزير السابق ومدير الشؤون في طه الاحمد والوزير السابق محمد يعقوب العمر مسؤول الادارة القنصلية ورئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسريا محمد رضا منذر جلخي.

وجرى البحث في المشتركة وسبل معالجتها بما يعزز الثقة والاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في التعاون بين البلدين. وتطرق اللقاء لمسائل المعتقلين والمفقودين السوريين في والمفقودين اللبنانيين في ، والتعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب. كما بحثت قضية النازحين السوريين وعودتهم الى بلادهم واهمية تسهيلها. واتفق على مراجعة الاتفاقات وتحسينها والنظر في الاتفاقات والاجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتقرر تأليف لجنتين مختصتين لاعداد النصوص التحضيرية لاتفاق قضائي وآخر يتعلق بالحدود تمهيدا لزيارة وزارية سورية الى في فترة قريبة.