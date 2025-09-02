في فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!

أفادت ، أن " الفرنسي أصدر في آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس المخلوع ، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية".