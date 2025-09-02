عاجل
مراسل الجديد: درون إسرائيلية تلقي مناشير ورقية في موقع سقوط القنبلة بالحي الشرقي لبلدة ميس الجبل
مراسل الجديد: درون إسرائيلية تلقي مناشير ورقية في موقع سقوط القنبلة بالحي الشرقي لبلدة ميس الجبل
10:22
انفجار ضحم إثر تفجير ذخائر من قبل الجيش اللبناني (فيديو)
08:52
"لولا يحيى السنوار"! (فيديو)
07:42
روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)
2025-09-01
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
2025-08-31
حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)
عربي و دولي
في فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!
2025-09-02 | 09:17
A-
A+
في فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!
أفادت
وكالة الصحافة الفرنسية
، أن "
القضاء
الفرنسي أصدر في آب سبع مذكرات توقيف بحق مسؤولين كبار سابقين في النظام السوري، من بينهم الرئيس المخلوع
بشار الأسد
، بتهمة تفجير مركز صحافي في حمص عام 2012 ما أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية".
وبحسب الوكالة، "في 22 شباط 2012، تعرض المبنى الذي كان داخله عدد من الصحافيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب وهما الصحافية الأميركية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة صنداي تايمز، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، بينما جُرح في الداخل كل من المراسلة
الفرنسية
إديت بوفييه، والمصور
البريطاني
بول
كونروي
، ومترجمهما السوري وائل العمر".
في فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!
عربي و دولي
بشار الاسد
فرنسا
خاص الجديد
12:22
مراسل الجديد: درون إسرائيلية تلقي مناشير ورقية في موقع سقوط القنبلة بالحي الشرقي لبلدة ميس الجبل
فن
12:14
نقل المايسترو سليم سحاب الى المستشفى.. وهذا وضعه الصحي
عربي و دولي
11:49
رئيس الأركان الإسرائيلي: ندخل إلى أماكن في غزة لم ندخلها سابقاً
09:17
في فرنسا.. مذكرة توقيف بحق بشار الأسد!
10:35
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن
2025-08-14
صورة حال لبنان: "سوداوية"! (الجمهورية)
2025-08-30
طارق متري لـ"الجديد": لم يحملني نواف سلام أي استفسار من برّي ولا هو بحاجة إليّ فأنا لست ساعي بريد
2025-08-31
غارة تستهدف دراجة نارية! (فيديو)
2025-07-30
التشكيلات القضائية: تعيين كمال نصار رئيساً للهيئة الاتهامية في بيروت
محليات
10:35
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن
محليات
10:35
عن فيديو السجين المُسن في رومية.. توضيح من قوى الأمن
محليات
07:36
على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)
محليات
07:36
على طريق المطار.. لافتات تدعم الجيش! (صورة)
فن
03:47
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
فن
03:47
اول تصريح لـ باريش اردوتش على انفصال هاندا ارتشيل عن خطيبها
محليات
08:43
بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
محليات
08:43
بعد تكرار حوادث الطيران الشراعي.. قرار لوزيرة الشباب والرياضة
عربي و دولي
07:06
قبل الرد على واشنطن.. هذا ما ستقوم به ايران!
عربي و دولي
07:06
قبل الرد على واشنطن.. هذا ما ستقوم به ايران!
محليات
10:10
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للحكومة: لا تمضوا بقرار حصر السلاح
محليات
10:10
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى للحكومة: لا تمضوا بقرار حصر السلاح
