رئيس الأركان الإسرائيلي: ندخل إلى أماكن في غزة لم ندخلها سابقاً

أصدر مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات بيانًا ردّ فيه على ما بثّته قناة BBC عبر منصتها على "يوتيوب" فجر الاثنين، في وثائقي تطرّق إلى قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.



