رئيس الأركان الإسرائيلي: ندخل إلى أماكن في غزة لم ندخلها سابقاً

شهد سكان شمال فلسطين وجنوب لبنان ظهور جسم غريب في السماء، ما أثار التساؤلات وانتشار فيديوهات توثق المشهد. فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجسم عبارة عن صاروخ يحمل القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق 19" التابع لشركة رفائيل، في عملية إطلاق مخصصة لأغراض التجسس.شاهد الفيديو:
أصدر مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات بيانًا ردّ فيه على ما بثّته قناة BBC عبر منصتها على "يوتيوب" فجر الاثنين، في وثائقي تطرّق إلى قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ إسحاق هرتسوغ منح جهاز "الموساد" جائزة الدفاع عن إسرائيل تقديرًا لدوره في العملية التي أدّت إلى إغتيال الأمين العام السابق لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في بيروت العام الماضي.