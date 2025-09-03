الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً لـ حزب الله في انصارية ومنصة صاروخية في الجبين

جاء في أسرار النهار: تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.