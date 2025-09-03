الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً لـ حزب الله في انصارية ومنصة صاروخية في الجبين

2025-09-03 | 13:33
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً لـ حزب الله في انصارية ومنصة صاروخية في الجبين
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً لـ حزب الله في انصارية ومنصة صاروخية في الجبين
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعاً لـ حزب الله في انصارية ومنصة صاروخية في الجبين

محليات

عربي و دولي

الإسرائيلي:

هاجمنا

موقعاً

انصارية

ومنصة

صاروخية

الجبين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بنجاح صاروخا أطلق من اليمن
مقتل مسلحين سوريين بانفجار مستودع أسلحة لحزب الله

اقرأ ايضا في عربي و دولي

المحكمة الفيدرالية تضع حدا لقرارات ترامب
04:35

المحكمة الفيدرالية تضع حدا لقرارات ترامب

حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء منح بقرابة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.
ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة أيضا بأن الإدارة الأميركية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة اللبلاب.

04:35

المحكمة الفيدرالية تضع حدا لقرارات ترامب

حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء منح بقرابة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.
ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة أيضا بأن الإدارة الأميركية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة اللبلاب.

ما حقيقة انفجار ريف القصير؟
01:32

ما حقيقة انفجار ريف القصير؟

جاء في أسرار النهار: تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.

01:32

ما حقيقة انفجار ريف القصير؟

جاء في أسرار النهار: تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.

نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
14:18

نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع "حماس"، متهمًا إياهم بإغلاق الطرق وإشعال الحرائق وتهديده بالقتل والتصرف "كالفاشيين".

14:18

نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع "حماس"، متهمًا إياهم بإغلاق الطرق وإشعال الحرائق وتهديده بالقتل والتصرف "كالفاشيين".

يحدث الآن

اخترنا لك
المحكمة الفيدرالية تضع حدا لقرارات ترامب
04:35
ما حقيقة انفجار ريف القصير؟
01:32
نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!
14:18
ماكرون يطرق باب تل أبيب.. والجواب: "ليس الآن"
13:43
ترامب: أقول لحماس سلموا الرهائن الـ20 وليس 2 أو 5 أو 7 وسينتهي كل شيء
11:31
إحباط محاولة اغتيال بن غفير.. اسرائيل تزعم!
10:34
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025