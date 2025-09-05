وزير الحرب الاسرائيلي: عندما يفتح الباب لن يُغلق وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروطنا لإنهاء الحرب وأولها إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح الحركة

قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.
تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".قطعت الطائرة، وهي من طراز Alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.
أصبحت باربرا هيرنانديز، التشيلية، المعروفة أيضًا باسم "حورية البحر الجليدية"، أول امرأة تسبح لمسافة 3.84 كيلومترًا في قناة "سينوريت" في "بويرتو ناتاليس" عند درجة حرارة 4.5 درجة مئوية في الماء ودرجة حرارة الهواء 0 درجة مئوية، دون بذلة غطس، وفقًا لبيان صحفي صادر عن فريقها.وأنهت السباحة في ساعة و6 دقائق و15 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي العالمي. وإذا أكدت موسوعة "غينيس" هذا الرقم، فسيكون هذا هو الرقم القياسي العالمي الرابع لها.