في اميركا.. "وزارة الحرب" مجددًا

وقّع الرئيس الأميركي الجمعة أمرا تنفيذيا بتغيير تسمية إلى "وزارة الحرب".

في الواقع، هذه التسمية هي مصطلح قديم في تاريخ الحكومة الأميركية.



في آب 1789، بعد فترة وجيزة من تأسيس ، أنشئت للإشراف على الجيش والبحرية ومشاة البحرية.



وبعد أقل من عشر سنوات، حصلت البحرية على وزارتها الخاصة التي شملت أيضا سلاح مشاة البحرية في العام 1834. ثم تولت وزارة الحرب مسؤولية التي أنشئت لاحقا.



وبعد الحرب العالمية الثانية، خضعت الوزارة لإعادة تنظيم كبرى وتغير اسمها.



في 1947، أنشأ قانون الذي وقعه الرئيس "مؤسسة عسكرية وطنية" برئاسة وزير دفاع الجيش والقوات الجوية والبحرية.



وبعد عامين، عُدِّل القانون وأصبح اسمها الرسمي . كما ألغيت بموجب التعديل مناصب قيادات الجيش والبحرية والقوات الجوية الثلاثة، وحُوِّلت إلى مناصب أدنى رتبة.

وتقع الوزارة في مبنى ، قرب ، على ضفاف نهر بوتوماك.