إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟

إيشيبا، الذي تولى منصبه في تشرين الأول الماضي، قاوم طلبات الاستقالة لأكثر من شهر قبل أن يعلن قراره، قبيل اجتماع حزبه الذي قد يقرر إجراء انتخابات مبكرة لقيادته.
جدل في غزة ودول عربية بسبب افتتاح "كافيه نوتيلا" وسط أزمة غذائية خانقة، حيث انتقد ناشطون الفيديو الترويجي واستغربوا توفر المنتجات رغم الحصار.شاهد الفيديو:
أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح المبنى وطوابقه العلوية تعرّضت لأضرار جراء هجوم روسي صباح الأحد، مشيرة إلى عمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق.
فيديو يوثق لحظة نسف برج السوسي السكني في قطاع غزة.