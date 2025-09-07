وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته الأحد لتجنب انقسام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده أغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات تموز الماضي.



