الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!

2025-09-07 | 03:39
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح &quot;مقهى&quot; بغزة يثير جدلاً واسعاً!
وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!

جدل في غزة ودول عربية بسبب افتتاح "كافيه نوتيلا" وسط أزمة غذائية خانقة، حيث انتقد ناشطون الفيديو الترويجي واستغربوا توفر المنتجات رغم الحصار.

شاهد الفيديو:

مقالات ذات صلة
وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!

عربي و دولي

غزة

حرب غزة

مقهى نيوتيلا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟

اقرأ ايضا في عربي و دولي

إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟
03:19

إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته الأحد لتجنب انقسام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده أغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات تموز الماضي.

03:19

إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟

أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته الأحد لتجنب انقسام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده أغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات تموز الماضي.

ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية
02:42

ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية

أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح المبنى وطوابقه العلوية تعرّضت لأضرار جراء هجوم روسي صباح الأحد، مشيرة إلى عمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق.

02:42

ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية

أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح المبنى وطوابقه العلوية تعرّضت لأضرار جراء هجوم روسي صباح الأحد، مشيرة إلى عمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق.

بعد انذاره.. لحظة نسف برج السوسي (فيديو)
10:10

بعد انذاره.. لحظة نسف برج السوسي (فيديو)

فيديو يوثق لحظة نسف برج السوسي السكني في قطاع غزة.

10:10

بعد انذاره.. لحظة نسف برج السوسي (فيديو)

فيديو يوثق لحظة نسف برج السوسي السكني في قطاع غزة.

يحدث الآن

اخترنا لك
إستقالة رئيس وزراء اليابان... والسبب؟
03:19
ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية
02:42
بعد انذاره.. لحظة نسف برج السوسي (فيديو)
10:10
قائد الجيش الإيراني: يجب أن نكون دائما على استعداد للحرب
06:04
بالصور - الجيش الإسرائيلي يعلن عن منطقة انسانية في خانيونس
2025-09-06
الصين توافق على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
2025-09-06
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025