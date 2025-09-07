وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!

View this post on Instagram
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته الأحد لتجنب انقسام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده أغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات تموز الماضي.
أكدت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيردينكو أن سطح المبنى وطوابقه العلوية تعرّضت لأضرار جراء هجوم روسي صباح الأحد، مشيرة إلى عمل فرق الإنقاذ على إخماد الحريق.
فيديو يوثق لحظة نسف برج السوسي السكني في قطاع غزة.