"هذا التحذير النهائي".. وزير الحرب الاسرائيلي يُصعّد!

هدد وزير الحرب ، بتدمير غزّة والقضاء على ما لم تستسلم الحركة.

وقال على منصة "إكس": "هذا التحذير النهائي لقتلة ومغتصبي سواء في غزة أو في الفنادق الفخمة في الخارج: أطلقوا سراح الرهائن وألقوا أسلحتكم، وإلا فسيتم تدمير غزة وسيتم عليكم".



وأضاف : الجيش يواصل عملياته كما هو مخطط لها ويستعد لتوسيع العمليات لحسم المعركة في غزة.