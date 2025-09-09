بعد إستهداف قطر.. جنبلاط يعلّق

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي في تغريدة على منصة "أكس": "يبدو ان ليس هناك من حدود للارهاب فبعد ان ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع اهل غزة ها هو يعتدي على التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي اعظم "#قطر

