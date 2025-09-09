بعد إستهداف قطر.. جنبلاط يعلّق

يبدو ان ليس هناك من حدود للارهاب الإسرائيلي فبعد ان ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع اهل غزة ها هو يعتدي على دولة قطر التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي اعظم #قطر pic.twitter.com/2R6pe5eKoz
— walid joumblatt (@walidjoumblatt) September 9, 2025
يبدو ان ليس هناك من حدود للارهاب الإسرائيلي فبعد ان ضرب سفينة من أسطول السلام والتضامن مع اهل غزة ها هو يعتدي على دولة قطر التي حاولت التوسط في قضية الرهائن على امل وقف حرب إبادة الشعب الفلسطيني والآتي اعظم #قطر pic.twitter.com/2R6pe5eKoz
دان رئيس الجمهورية جوزاف عون دان العدوان الاسرائيلي على الدوحة