لبنان يدين الإعتداء على قطر

وقال: "يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها إسرائيل
والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها".
مؤكدًا ان "لبنان
متضامن مع دولة قطر
الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ويقف إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي".
بدورها دانت الحكومة اللبنانية
"بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي
الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".
وقالت: "إن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية".مؤكدتًا "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها المجتمع الدولي
إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات الإسرائيلية
المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".