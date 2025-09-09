لبنان يدين الإعتداء على قطر

دان رئيس الجمهورية دان العدوان الاسرائيلي على

وقال: "يندرج في سلسلة الإعتداءات التي ترتكبها والتي تظهر إصرارها على ضرب كل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في دول المنطقة والأمان لشعوبها".

مؤكدًا ان " متضامن مع الشقيقة أميراً وحكومة وشعباً ويقف إلى جانبها في إدانة هذا العدوان الإجرامي".



بدورها دانت "بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".

وقالت: "إن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وخرقًا فاضحًا للقوانين والأعراف الدولية".مؤكدتًا "تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا الاعتداء السافر، فإنها تجدد دعوتها إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حدّ للاعتداءات المتكررة، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".