4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!

2025-09-09 | 01:14
أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!
أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!

دانت دمشق، ليلة الثلاثاء، الغارات الإسرائيلية التي طالت أهدافاً في حمص وتدمر واللاذقية في سوريا، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي محاولات تهدف إلى النيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".

وأعربت الخارجية السورية، في بيان لها، "عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

وشدد البيان، على أن: "سوريا لا ترضخ بشكل قاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".

ودعا البيان "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".
 
 
 
أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!

عربي و دولي

سوريا

اسرائيل

الخارجية السورية

Aljadeed
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)
إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط مدينة حمص

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)
Play
03:16

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)

تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".
وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.

03:16

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)

تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".
وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.

لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"
02:09

لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان بأنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيّرة قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

02:09

لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان بأنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيّرة قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)
03:16
لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"
02:09
إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان
01:59
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)
01:29
إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط مدينة حمص
16:33
معلومات "الجديد": أميركا أبدت رغبتها خلال إجتماع "الماكينيزم" بإعادة تفعيل اللجنة الخماسية الأمنية مع بدء الجيش تنفيذ خطته
12:57
