أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!

وأعربت الخارجية السورية
، في بيان لها، "عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي
، مستهدفا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
".
وأضاف البيان: "تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين
أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة الجمهورية العربية
السورية، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل
ضد الأراضي السورية".
وشدد البيان، على أن: "سوريا
لا ترضخ بشكل قاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".
ودعا البيان "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن
، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".