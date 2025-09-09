أول تعليق سوري على الغارات الاسرائيلية: لن نرضخ!

دانت دمشق، ليلة الثلاثاء، التي طالت أهدافاً في حمص وتدمر واللاذقية في ، مشددة على أنها "لن ترضخ لأي محاولات تهدف إلى النيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".

وأعربت الخارجية ، في بيان لها، "عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات ، مستهدفا عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق ".



وأضاف البيان: "تؤكد أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا صارخا لسيادة الجمهورية السورية، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها ضد الأراضي السورية".



وشدد البيان، على أن: " لا ترضخ بشكل قاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني".



ودعا البيان "المجتمع الدولي، ولا سيما ، إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها".