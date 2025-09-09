الأخبار
عربي و دولي

اتصال هاتفي بين ترامب وأمير قطر... هذا ما تم بحثه

2025-09-09 | 15:46
أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر أجرى اتصالاً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وخلال الاتصال، شدد أمير قطر على أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وأن قطر تحمل إسرائيل مسؤولية سياساتها العدوانية التي تهدد أمن المنطقة.

 

وأشار الديوان الأميري إلى أن ترامب أدان اعتداء إسرائيل على سيادة قطر، كما طلب من أمير قطر مواصلة دور الوساطة بشأن غزة.

القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي كبير: الانفجار في الدوحة هو عملية اغتيال ضد كبار مسؤولي حماس
"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)

صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!
02:35

صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.

02:35

صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.

بولندا تتصدى لـ "أجسام معادية" في مجالها الجوي
02:29

بولندا تتصدى لـ "أجسام معادية" في مجالها الجوي

أعلنت بولندا اليوم، أن طائراتها الحربية أسقطت "أجساما معادية"، ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "فراس برس".

02:29

بولندا تتصدى لـ "أجسام معادية" في مجالها الجوي

أعلنت بولندا اليوم، أن طائراتها الحربية أسقطت "أجساما معادية"، ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "فراس برس".

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة
02:53
صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!
02:35
بولندا تتصدى لـ "أجسام معادية" في مجالها الجوي
02:29
جامعة الدول العربية تدين القصف الإسرائيلي على الدوحة
01:57
حماس تعلن نجاة وفد الحركة بالدوحة من محاولة الإغتيال
16:43
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: شكلنا فريقاً قانونياً لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم
15:51
