اتصال هاتفي بين ترامب وأمير قطر... هذا ما تم بحثه

وخلال الاتصال، شدد أمير قطر على أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها، مؤكداً أن الهجوم الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً وخرقاً واضحاً للقانون الدولي، وأن قطر تحمل إسرائيل مسؤولية سياساتها العدوانية التي تهدد أمن المنطقة.
وأشار الديوان الأميري إلى أن ترامب أدان اعتداء إسرائيل على سيادة قطر، كما طلب من أمير قطر مواصلة دور الوساطة بشأن غزة.
أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل. وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.
أعلنت بولندا اليوم، أن طائراتها الحربية أسقطت "أجساما معادية"، ردّا على انتهاكات متكرّرة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي استهدف غرب أوكرانيا، في سابقة من نوعها لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بحسب "فراس برس".