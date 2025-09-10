نتنياهو يهدد قطر!

وجاء كلامه رداً على انتقادات أميركية للعملية ، إذ أبدى الرئيس السابق غضبه منها خلال محادثات مع ، واصفاً الهجوم بأنه "غير مقبول".

ورغم ذلك، لم يستبعد نتنياهو تكرار مثل هذه العمليات، مؤكداً أن موقف "ثابت" تجاه أي نشاط تعتبره تهديداً لأمنها.