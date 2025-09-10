نتنياهو يهدد قطر!

وجاء كلامه رداً على انتقادات أميركية للعملية الأخيرة، إذ أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب غضبه منها خلال محادثات مع نتنياهو، واصفاً الهجوم بأنه "غير مقبول".
ورغم ذلك، لم يستبعد نتنياهو تكرار مثل هذه العمليات، مؤكداً أن موقف إسرائيل "ثابت" تجاه أي نشاط تعتبره تهديداً لأمنها.
مقتل 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية.
ردت قطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان شديد اللهجة صدر في ساعة مبكرة صباحا استنكرت فيه "تصريحاته بشأن استضافة البلاد مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها متهورة"، بحسب وكالة "رويترز".