4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

نتنياهو يهدد قطر!

2025-09-10 | 16:20
نتنياهو يهدد قطر!
نتنياهو يهدد قطر!

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، قطر بالعودة إلى استهداف قادة "حماس" على أراضيها إذا لم تقم بطردهم أو محاكمتهم، قائلاً: "إذا لم تفعلوا، سنقوم نحن بذلك".

وجاء كلامه رداً على انتقادات أميركية للعملية الأخيرة، إذ أبدى الرئيس السابق دونالد ترامب غضبه منها خلال محادثات مع نتنياهو، واصفاً الهجوم بأنه "غير مقبول".

ورغم ذلك، لم يستبعد نتنياهو تكرار مثل هذه العمليات، مؤكداً أن موقف إسرائيل "ثابت" تجاه أي نشاط تعتبره تهديداً لأمنها.

نتنياهو يهدد قطر!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

قطر

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

حماس

الديوان الأميري في قطر: أمير قطر أكد لسلطان عمان في اتصال هاتفي أن قطر ستتخذ إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها إزاء هجوم إسرائيل
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة

قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)
Play
02:51

قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية.

02:51

قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)

مقتل 3 أشخاص وإصابة 70 آخرين في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية.

قطر استنكرت تصريحات نتنياهو "المتهورة"
02:23

قطر استنكرت تصريحات نتنياهو "المتهورة"

ردت قطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان شديد اللهجة صدر في ساعة مبكرة صباحا استنكرت فيه "تصريحاته بشأن استضافة البلاد مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها متهورة"، بحسب وكالة "رويترز".

02:23

قطر استنكرت تصريحات نتنياهو "المتهورة"

ردت قطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان شديد اللهجة صدر في ساعة مبكرة صباحا استنكرت فيه "تصريحاته بشأن استضافة البلاد مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها متهورة"، بحسب وكالة "رويترز".

قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)
02:51
قطر استنكرت تصريحات نتنياهو "المتهورة"
02:23
البنتاغون: وافقنا على مساعدات للجيش اللبناني قيمتها 14.2 مليون دولار
16:23
رصاصة تصيب ناشط يميني... وترامب يعلق فوراً
15:46
‏أ ف ب: تأجيل جلسة مجلس الأمن بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة إلى الغد
11:28
رجي اتصل بنظيره القطري مستنكرًا
11:16
