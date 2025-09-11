قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
ردت قطر على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان شديد اللهجة صدر في ساعة مبكرة صباحا استنكرت فيه "تصريحاته بشأن استضافة البلاد مكتب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووصفتها بأنها متهورة"، بحسب وكالة "رويترز".
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، قطر بالعودة إلى استهداف قادة "حماس" على أراضيها إذا لم تقم بطردهم أو محاكمتهم، قائلاً: "إذا لم تفعلوا، سنقوم نحن بذلك".