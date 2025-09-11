قتلى وجرحى في انفجار صهريج غاز شرق العاصمة المكسيكية (فيديو)

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، قطر بالعودة إلى استهداف قادة "حماس" على أراضيها إذا لم تقم بطردهم أو محاكمتهم، قائلاً: "إذا لم تفعلوا، سنقوم نحن بذلك".



