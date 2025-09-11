الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟

2025-09-11 | 06:19
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟

نشر موقع "إرم نيوز" تقريراً بعنوان تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و"حزب الله" العراقي المنتظر إتمامها،

وبحسب التقرير كشفت مصادر دبلوماسية عراقية ولبنانية، تفاصيل صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل و"حزب الله" العراقي المنتظر إتمامها، وذلك بعد إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية اليزابيث تسوركوف، مقابل إفراج محتمل من جانب تل أبيب عن أسرى لديها من الجنسيتين العراقية واللبنانية، بينهم عماد أمهز، وذلك عبر وساطات وتحركات مكوكية تم الجانب الأكبر منها في تركيا.

ويقول دبلوماسي عراقي رفيع المستوى، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن من قام بوضع الخطوط العريضة لهذه المفاوضات في المرحلة الأخيرة، رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ومسؤول فيلق بدر العراقي، هادي العامري، حيث سافرا معًا إلى أنقرة الأسبوع الماضي، لاستكمال ما مهدت له أجهزة تركية مع تل أبيب، لوضع اللمسات النهائية الخاصة بإطلاق "حزب الله" العراقي سراح الباحثة الروسية الإسرائيلية، مقابل التجهيز لإطلاق سراح أمهز ومعه آخرون من حزب الله العراقي والميليشيا اللبنانية.
وبين المصدر، أن من قام بتحريك أعمدة هذه الصفقة قبل أكثر من شهر، مسؤول كبير في الحشد الشعبي وقائد إحدى الكتائب الموالية لإيران في العراق، حيث اجتمع مع وفد من الموساد والخارجية الإسرائيلية في فندق "روتانا أربيل"، واتفقوا على عملية تبادل الأسرى سواء الباحثة الإسرائيلية وأمهز ومعه عناصر من الميليشيا اللبنانية، خطفتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة على جنوب لبنان.

وأفاد المصدر، أن القيادي الكبير في حزب الله اللبناني، محمد كوثراني، كان يطلع على آخر تفاصيل اجتماعات فندق "روتانا أربيل" حول هذه الصفقة عن قرب، موكلا بالتفاوض غير المباشر مع الإسرائيليين حول ذلك.  

فيما أوضح مصدر سياسي لبناني مطلع، رفض ذكر اسمه، أنه رغم نفي "حزب الله" أن أمهز ليس بالعنصر المهم أو المحسوب عليه بعد أن خطفته إسرائيل من البترون، لكنه كان مسؤولًا عن خط التهريب البحري.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الصفقة التي يجرى ترتيبها بشكل محاط بالسرية بعد أن أطلق "حزب الله" العراقي سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية، قد يصاحبها في حال اتمامها إطلاق إسرائيل سراح إلى جانب أمهز، 7 عناصر آخرين من الميليشيا اللبنانية تم اختطافهم في الحرب الأخيرة.

ويعتقد المصدر، أن إتمام هذه الصفقة قد تكون بداية يحتاجها حزب الله وإسرائيل في تحريك ملف الأسرى بينهما، مشيرًا إلى أن تلك العملية تأتي تحت مظلة ورقة وقف إطلاق النار التي وقعت بخصوص الحرب الأخيرة.

دور واشنطن في الصفقة
واستكمل المصدر قائلًا، إن الدور الأساسي في تحريك مثل هذا الملف جاء من الولايات المتحدة، خاصة أن هناك ملفات تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار ولم يتم التعامل فيها بين الطرفين، وفي صدارتهم ملف الأسرى.

وأشار المصدر إلى أنه "ليس غريبا ربط الصفقات بين حزب الله اللبناني والآخر الذي يحمل  الاسم ذاته في العراق، خاصة أنهم ضمن محور واحد، في وقت يحتاج فيه اللبناني نوعًا من الإسناد المعنوي والفعلي بإتمام مثل هذه الصفقة التي تتعلق بقيادة مهمة من صفوفه".
من جهته، يقول الباحث في الشأن اللبناني، قاسم يوسف، إن القبطان البحري عماد أمهز، هو أحد الكوادر الأساسية في "حزب الله"، والتي كانت تشرف على إدخال أموال وسلاح الميليشيا اللبنانية من الخارج، وقامت إسرائيل بعملية كوماندوز من أجل اختطافه دون إصابته، في أواخر 2024، وتحدثت الصحافة الأجنبية والإسرائيلية عن أنه يخضع لتحقيق من نوع خاص.

ويرى يوسف في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن إسرائيل تعاملت مع أمهز كصيد ثمين منتظر لعدة أهداف أبرزها الوقوف على أدق الطرق التي يستخدمها حزب الله لتهريب السلاح والأموال ويبدو أن أمهز كان ضالعًا في ذلك.

وبحسب يوسف، فإن "المفاوضات بطبيعة الحال ليست بجديدة وبدأت بعد انتهاء الحرب ليس لإعادة أمهز فقط ولكن لإعادة مقاتلين تابعين لحزب الله تم اختطافهم من جنوب الليطاني"، لافتًا إلى أن "هناك جهة متخصصة في حزب الله  لمتابعة هذا الشأن مع دول عدة على رأسها ألمانيا لإتمام صفقات من هذا النوع".

وأردف أن "عملية التبادل وضعت على (نار حامية) ويجري ما يشبه الاتفاق بتسليم شخص مقابل آخر أو أفراد آخرين معه، والأمر محكوم بالعقلية التي تعمل بها إسرائيل وحزب الله في صفقات من هذا النوع، مستطردًا، "وربما كان التمهيد لذلك بالإفراج منذ أسابيع عن إسرائيلي من جانب الحكومة اللبنانية، أو أن يكون ذلك مقدمة للإفراج عن أسرى من بينهم أمهز".  
 
مقالات ذات صلة
تحرير عماد أمهز.. صفقة سرية بين إسرائيل وحزب الله؟

محليات

عربي و دولي

عماد امهز

الأسير

التوغل الإسرائيلي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا بدأت تدريب وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجيش السوري بموجب اتفاقية أُبرمت الشهر الماضي

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
07:14

"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته أهدافاً لحزب الله جنوب لبنان.

07:14

"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته أهدافاً لحزب الله جنوب لبنان.

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
06:57

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير

احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

06:57

بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير

احتسى الأمير هاري الشاي مع الملك تشارلز، في أول لقاء بينهما منذ 20 شهرًا، فيما قد تكون خطوة أولى نحو إنهاء الخلاف العلني بين الأب والابن.

يحدث الآن

اخترنا لك
"موقع لانتاج وتخزين أسلحة لحزب الله".. اسرائيل تزعم!
07:14
بعد إنقطاع دام 20 شهرًا.. "الشاي" يجمع الملك بالأمير
06:57
رويترز عن مصدر في وزارة الدفاع التركية: تركيا بدأت تدريب وتقديم الاستشارات والدعم الفني للجيش السوري بموجب اتفاقية أُبرمت الشهر الماضي
05:13
وكالة الأنباء القطرية: الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين لمناقشة الهجوم الإسرائيلي على قطر
05:09
من لبنان إلى الداخل السوري.. ضبط خلية لحزب الله ومصادرة أسلحة ثقيلة (صور)
05:03
الداخلية السورية: ضبطنا مع خلية حزب الله منصات إطلاق صواريخ و19 صاروخ غراد وذخائر
04:59
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025