صندوق النقد يحذّر: لبنان أمام اختبار صعب

وأوضح الصندوق أن فريق خبرائه سيزور بيروت أواخر أيلول لمتابعة المفاوضات، مشدداً على ضرورة تنفيذ إصلاح واسع النطاق وحصول لبنان على دعم كبير من الشركاء الدوليين بشروط ميسّرة لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن كشف "سلسلة من العمليات الأمنية على الأراضي السورية، أسفرت عن القبض على عدة خلايا زاعمًا انه تم تحريكها من قبل الوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني".
اتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إسرائيل بمحاولة عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة من خلال مهاجمةِ قادة حركة حماس في الدوحة،
كتب نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على منصة "أكس": "فيما تتواصل المحادثات اللبنانية السورية بروح طيبة، تزداد المبالغات والتكهنات والافتراضات والاقاويل والاخبار المختلقة".