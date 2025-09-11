ما حقيقة تهديد نتنياهو لنعيم قاسم؟

تداول رواد ، وتحديداً عبر منصة "واتسآب"، كلاماً منسوباً لرئيس الوزراء ، يهدد فيه لحزب الشيخ والحزب قائلاً: "أنتم رهن الأيام"، إلى جانب عدد من التصريحات الأخرى. غير أن "الجديد" دققت في صحة الخبر، وتبيّن أن هذه التصريحات مفبركة، إذ لم تنقلها أي وسيلة إعلام محلية أو دولية عن .



