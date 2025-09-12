شبكات لتهريب السلاح من سوريا الى لبنان (نداء الوطن)

أفادت مصادر قضائية لصحيفة "نداء الوطن
"، ان "ضبط الخلية التابعة لـ"حزب الله
" داخل الأراضي السورية
في هذا التوقيت الدقيق والحسّاس من العلاقات اللبنانية السورية
يؤثر سلبًا على العلاقة بين البلدين ومسار المفاوضات، لا سيّما أن هذه العلاقات مستجدّة ومحورها معالجة الكثير من الملفات العالقة منها ملف المخفيّين قسرًا من اللبنانيين في سوريا
إلى موضوع الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
وصولًا إلى ملف الحدود بين البلدين".
وتابعت الصحيفة: "تضيف المصادر أن مثل هذه الأحداث، من شأنها أن تؤثر وبمنحى سلبي على إمكانية الاستمرار ضمن هذا التفاوض، وعرقلته حكمًا هذه الإجراءات. وبالتالي ما أقدم عليه "الحزب" يكون تخطيًا وتعدّيًا على سيادة الدولة السورية
، وأثر سلبًا على العلاقات اللبنانية السورية التي يسعى الجانبان إلى إيجاد الحلول للملفات العالقة بينهما".
وأشارت "نداء الوطن
" الى إن "حادثة "سعسع" و"كناكر" ليست تفصيلًا أمنيًا معزولًا، وفي هذا السياق تشير أوساط سياسية متابعة لـ "نداء الوطن"، إلى أن الأجهزة الأمنية
السورية وطيلة الأشهر الثلاثة الماضية ضبطت مجموعة شبكات تعمل على تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان
أو خلايا تابعة لـ "الحزب" تعمل داخل سوريا وتوجّه إليها أصابع الاتهام بالوقوف خلف العديد من التفجيرات التي وقعت في الداخل السوري".
وكشفت "نداء الوطن" وبحسب مصادرها أن "الحزب" يدفع رشاوى مادية لمواطنين سوريين وعناصر لتمرير المال والسلاح إلى لبنان بسبب حاجته الماسّة إليهما. وهذا الأمر الخطير يثبت أن "الحزب" لم يتعظ ولم يتعلّم وما زال يعمل على خطين، ضرب الاستقرار في سوريا ودفعها إلى الفوضى وخط التمسك بسلاحه في لبنان وضرب الوضعية اللبنانية مع ازدياد الخشية من إقدام سوريا على فرملة العلاقة مع لبنان التي تحتاج إلى دفع قوي وتشهد على بطء بالانفتاح على لبنان بسبب "حزب اللّه".