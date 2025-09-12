مؤتمر دعم الجيش خلال شهرين.. ماذا عن مؤتمر التعافي؟ (اللواء)

افادت معلومات لصحيفة اللواء
" ان "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جاء الى بيروت
من السعودية
حيث التقى الامير يزيد بن فرحان مساعد وزير الخارجية
، وبحث معه بشكل خاص موضوع مؤتمري دعم لبنان
والجيش. واكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش سيعقد خلال الشهرين المقبلين بدعم سعودي
واميركي “غير مشروط”، بدأت مؤشراته بإعلان الكونغرس الاميركي
امس تخصيص “مساعدات امنية” للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون ونصف مليون دولار
تليها لاحقا دفعية بقيمة 190 مليوناً".
وأضافت مصادر "اللواء": "اما مؤتمر تعافي لبنان واعادة الاعمار فهو مرتبط بتنفيذ موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وكل الاصلاحات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي
الذي يعقد اجتماعاته السنوية في الخريف المقبل، وسيشارك لبنان فيه في تشرين الاول. فيما يصل الى بيروت وفد من الصندوق في 22 ايلول الحالي للقاء الوزراء والمسؤولين المعنيين بالاصلاحات".
وعن جلسة مجلس الوزراء
أفادت معلومات لصحيفة "اللواء": "ان ملف مكب النفايات في المتن
لم يتم حسمه خلال الجلسة. ومن المتوقع أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين مع نواب المتن الشمالي
الجمعة، لمناقشة الحلول واتخاذ القرارات المناسبة".
وفي اطار زيارة الشيباني كشف مصدر ديبلوماسي للصحيفة: "انها مرتبطة باحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية
، لكن مصدراً وزارياً سورياً كشف ان الزيارة ستلي المشاركة السورية
في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر هذا الشهر".