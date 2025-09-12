مؤتمر دعم الجيش خلال شهرين.. ماذا عن مؤتمر التعافي؟ (اللواء)

كتبت صحيفة "اللواء":

افادت معلومات لصحيفة " ان "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان جاء الى من حيث التقى الامير يزيد بن فرحان مساعد ، وبحث معه بشكل خاص موضوع مؤتمري دعم والجيش. واكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش سيعقد خلال الشهرين المقبلين بدعم واميركي “غير مشروط”، بدأت مؤشراته بإعلان الكونغرس امس تخصيص “مساعدات امنية” للجيش اللبناني بقيمة 14 مليون ونصف مليون تليها لاحقا دفعية بقيمة 190 مليوناً".

وأضافت مصادر "اللواء": "اما مؤتمر تعافي لبنان واعادة الاعمار فهو مرتبط بتنفيذ موضوع حصر السلاح بيد الدولة، وكل الاصلاحات، والاتفاق مع الذي يعقد اجتماعاته السنوية في الخريف المقبل، وسيشارك لبنان فيه في تشرين الاول. فيما يصل الى بيروت وفد من الصندوق في 22 ايلول الحالي للقاء الوزراء والمسؤولين المعنيين بالاصلاحات".

وعن جلسة أفادت معلومات لصحيفة "اللواء": "ان ملف مكب النفايات في لم يتم حسمه خلال الجلسة. ومن المتوقع أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين مع نواب المتن الجمعة، لمناقشة الحلول واتخاذ القرارات المناسبة".

وفي اطار زيارة الشيباني كشف مصدر ديبلوماسي للصحيفة: "انها مرتبطة باحراز تقدم في ملف المعتقلين السوريين في السجون ، لكن مصدراً وزارياً سورياً كشف ان الزيارة ستلي المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة اواخر هذا الشهر".