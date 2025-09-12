متري: المحادثات مع سوريا جدّية.. والتكهنات تزداد

زعم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عن كشف "سلسلة من العمليات الأمنية على الأراضي السورية، أسفرت عن القبض على عدة خلايا زاعمًا انه تم تحريكها من قبل الوحدة 840، وهي وحدة العمليات الخاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني".