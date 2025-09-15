عاجل
عربي و دولي

نتنياهو يتوعد حماس: سنشن الضربات "أينما كانوا"

2025-09-15 | 08:37
نتنياهو يتوعد حماس: سنشن الضربات "أينما كانوا"

أعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس،

أنه "لا يستبعد شنّ المزيد من الضربات على قادة حماس "أينما كانوا"، وذلك بعد أن شنّت إسرائيل هجومًا على القادة السياسيين لـ"حماس" في قطر الأسبوع الماضي.
عربي و دولي

نتنياهو

حماس

غزة

