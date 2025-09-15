عاجل
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
11:34
2025-09-14
عربي و دولي
بدء إنعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة
2025-09-15 | 08:54
A-
A+
بدء إنعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة
بدء إنعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة القطرية الدوحة
عربي و دولي
الدوحة
قطر
القمة العربية الاسلامية
العودة الى الأعلى
عربي و دولي
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
عربي و دولي
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
عربي و دولي
12:55
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
