الرئيس عون: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية التي لاقت تأييدا دوليا واسعا

الرئيس عون: أرى من واجبي اليوم أن أُكشفَ للبنانيين وللرأيِ العام الدولي حقيقةَ المفاوضات التي باشرتُها مع الجانب الاميركي وذلك بالاتفاقِ الكاملِ مع الرئيسِ سلام وبالتنسيقِ الدائمِ مع الرئيسِ برّي