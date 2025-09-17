باريس تطرق أبواب دمشق تجاريًا.. وخطة لغرفة مشتركة (نداء الوطن)

تتكتم مؤسسة كهرباء لبنان على الارتفاع الملحوظ في ساعات التغذية ومرد التكتم ضغطٌ من وزير سابق للطاقة، لأن ارتفاع ساعات التغذية يزيد من مصداقية وزير الطاقة جو صدي.
تبلَّغ منظمو "مسيرة البيجر" اليوم من عين المريسة إلى المنارة، والتي يقف وراءها "الحزب السوري القومي الاجتماعي"، بغطاء من "حزب الله"، أن القوى الأمنية المولجة بحفظ الأمن ستكون متشددة جدًا حيال أي خرق للنظام العام وأي محاولة للقيام بأي استفزازات.
تحدثت معلومات دبلوماسية عن أن فرنسا أرسلت وفدًا تجاريًا رفيعًا إلى دمشق، في محاولة لاستكشاف إمكانات الاستثمار، وتضيف المعلومات أن فرنسا تسعى لإنشاء غرفة تجارة مشتركة مع دمشق لتنظيم العلاقة التجارية.