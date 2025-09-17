الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

الخارجية السعودية: نحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي بغزة

2025-09-17 | 06:52
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الخارجية السعودية: نحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي بغزة
الخارجية السعودية: نحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي بغزة
مقالات ذات صلة
الخارجية السعودية: نحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي بغزة

عربي و دولي

السعودية:

استمرار

النهج

الإسرائيلي

الدموي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ضوء أخضر".. من ترامب لنتنياهو!
برّاك يشكر جنبلاط.. وينشر صورة!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"ضوء أخضر".. من ترامب لنتنياهو!
07:09

"ضوء أخضر".. من ترامب لنتنياهو!

كشف تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءاً أخضر لغزو مدينة غزة، بكونه متفرجاً على الحرب التي تشتد قوتها في الأسابيع الأخيرة".

07:09

"ضوء أخضر".. من ترامب لنتنياهو!

كشف تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءاً أخضر لغزو مدينة غزة، بكونه متفرجاً على الحرب التي تشتد قوتها في الأسابيع الأخيرة".

برّاك يشكر جنبلاط.. وينشر صورة!
06:52

برّاك يشكر جنبلاط.. وينشر صورة!

نشر المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه على "أكس" صورة تجمعه بالرئيس وليد جنبلاط.

06:52

برّاك يشكر جنبلاط.. وينشر صورة!

نشر المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه على "أكس" صورة تجمعه بالرئيس وليد جنبلاط.

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي
05:09

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .

05:09

عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي

يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .

يحدث الآن

اخترنا لك
"ضوء أخضر".. من ترامب لنتنياهو!
07:09
برّاك يشكر جنبلاط.. وينشر صورة!
06:52
عراقجي يجري مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الملف النووي
05:09
براك: المصالحة تبدأ بخطوة!
04:55
بعد ضربة قطر.. نتنياهو يبرر (شاهد الفيديو)
04:46
130 عائلة سورية تعود طوعيًا
02:04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025