الخارجية السعودية: نحذر من خطر استمرار النهج الإسرائيلي الدموي بغزة

كشف تحليل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءاً أخضر لغزو مدينة غزة، بكونه متفرجاً على الحرب التي تشتد قوتها في الأسابيع الأخيرة".
نشر المبعوث الأميركي توم برّاك عبر حسابه على "أكس" صورة تجمعه بالرئيس وليد جنبلاط.
يجري وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت وكالة "الصحافة الفرنسية" عن مصدر دبلوماسي فرنسي .