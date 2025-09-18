الأخبار
عربي و دولي

الشيباني الى واشنطن.. للمرة الاولى

2025-09-18 | 04:36
الشيباني الى واشنطن.. للمرة الاولى
الشيباني الى واشنطن.. للمرة الاولى

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصدر في الخارجية السورية،

بأن الوزير أسعد الشيباني يتوجّه إلى واشنطن في زيارة رسمية هي الأولى له.
اسعد الشيباني

سوريا

واشنطن

وكالة الصحافة الفرنسية

