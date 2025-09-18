تهديد إسرائيلي جديد لبلدتي الشهابية وبرج قلاوية في جنوب لبنان

زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.



