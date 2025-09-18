عن الإنتهاكات الإسرائيلية.. الجيش اللبناني يصدر بياناً هاماً

وأكد البيان أنّ هذه الاعتداءات تتنوع بين قصف وإطلاق قنابل حارقة وتفجير منازل، وتشكل عائقًا أمام انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني. كما كشفت وحدة مختصّة عن جهاز تجسس مموّه زرعه العدو في محيط اللبونة – صور وعملت على تفكيكه، فيما تتابع القيادة هذه الخروقات بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وقوات اليونيفيل.
رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.
زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.
خلال احتفال بالعيد الوطني الأميركي، قالت السفيرة ليزا جونسون إن عمل الجيش اللبناني منذ اتفاق وقف إطلاق النار "جبّار لكنه غير كافٍ"، مؤكدة الحاجة إلى خطوات أكبر.