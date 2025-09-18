السفيرة الأميركية: المطلوب من الجيش اللبناني "أكثر"

وأضافت أن قرارات الحكومة في آب وأيلول حول سحب السلاح غير الشرعي "مهمة"، لكنها وحدها لا تكفي، مشيرة إلى أن الإنجازات خلال الأشهر السبعة الأخيرة تتجاوز ما تحقق خلال السنوات الست الماضية.
رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت قرى الجنوب من الشهابية وبرج قلاويه والنبطية الفوقا وكفرتبنيت وميس الجبل، وصولاً إلى بعلبك، والمترافقة مع القصف اليومي على القرى الحدودية، لم تعد مجرد خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بل تشكل عدواناً على لبنان وسيادته وجيشه وقوات اليونيفيل ومهامها في الجنوب.
زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن غارات على مستودعات أسلحة تابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله جنوب لبنان. وأشار الجيش إلى أن هذه الوحدة حاولت إعادة بناء قدراتها بعد القضاء على قادتها في عملية "سهام الشمال" التي نفذت في بيروت خلال شهر أيلول الماضي.
أعلنت قيادة الجيش في بيان أنّ خروق العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية منذ 2024 تخطت 4500، مشيرةً إلى استمرار الاعتداءات على قرى الجنوب ومناطق آهلة بالسكان، ما أسفر عن شهداء وجرحى.