لقاء في بعبدا مع وصول يزيد بن فرحان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم في قصر بعبدا مستشار وزير الخارجية السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وبحث معه في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.