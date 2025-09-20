"كنز القدس".. بين نتنياهو وأردوغان!

وكان يشير إلى ما يسمى بنقش أو نقش شيلواح، الذي يعود تاريخه إلى 2700 عام، وهو محفوظ حاليا في متحف إسطنبول.وأثارت هذه القضية الجدل من جديد، عندما كشف أن "مساعيه لاستعادة القطعة الأثرية رُفضت عام 1998 بحجة أن ذلك قد يثير غضب الناخبين في إسطنبول عندما كان أردوغان رئيس بلديتها".واتهم أردوغان، ، الجمعة، بـ"إثارة الكراهية" تجاه لعدم إعادتها النقش "أمانة أجدادنا".وقال أردوغان: " هي شرف وكرامة وعزة للمسلمين وللإنسانية جمعاء"، مشيراً إلى أن نتنياهو خرج الآن دون خجل للحصول على نقش سلوان".وأضاف: "لن نعطي حتى حصاة واحدة تعود للقدس الشريف".