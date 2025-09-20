الأخبار
عربي و دولي

في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!

2025-09-20 | 06:48
في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!
في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!

أفاد "المرصد السوري لحقوق الانسان"، بدخول ​قوة عسكرية اسرائيلية​ قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، وقد نصبت حاجزاً مؤقتاً عند الجهة الشرقية للقرية، وأوقفت المارة لتفتيشهم، بالتزامن مع انتشار قوة أخرى باتجاه قريتي كويا وعابدين".

وأشار المرصد إلى أنه "في السياق ذاته، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة، وسط انتشار لجنود إسرائيليين في محيط المكان وتحليق طائرات مسيّرة في الأجواء".

وذكر المرصد أن "هذه التوغلات في إطار سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، وشملت عمليات توغل بري في القرى الحدودية بريف درعا والقنيطرة وريف دمشق، إلى جانب الاستهدافات الجوية المتكررة".
 
 
 
 
في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!

عربي و دولي

سوريا

المرصد السوري

