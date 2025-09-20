في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!

وأشار المرصد إلى أنه "في السياق ذاته، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة
، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة، وسط انتشار لجنود إسرائيليين في محيط المكان وتحليق طائرات مسيّرة في الأجواء".
وذكر المرصد أن "هذه التوغلات في إطار سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية
المتكررة داخل الأراضي السورية
، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ سقوط نظام بشار الأسد
في 8 كانون
الأول 2024، وشملت عمليات توغل بري في القرى الحدودية بريف درعا
والقنيطرة وريف دمشق
، إلى جانب الاستهدافات الجوية المتكررة".