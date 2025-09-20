في سوريا.. توغل اسرائيلي وتفتيش للمارة!

أفاد " لحقوق الانسان"، بدخول ​قوة عسكرية اسرائيلية​ قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف ، وقد نصبت حاجزاً مؤقتاً عند الجهة الشرقية للقرية، وأوقفت المارة لتفتيشهم، بالتزامن مع انتشار قوة أخرى باتجاه قريتي كويا وعابدين".

وأشار المرصد إلى أنه "في السياق ذاته، توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من خمس سيارات عسكرية في قرية الصمدانية الشرقية ، وأقامت حاجزاً لتفتيش المارة، وسط انتشار لجنود إسرائيليين في محيط المكان وتحليق طائرات مسيّرة في الأجواء".



وذكر المرصد أن "هذه التوغلات في إطار سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة داخل الأراضي ، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ سقوط في 8 الأول 2024، وشملت عمليات توغل بري في القرى الحدودية بريف والقنيطرة وريف ، إلى جانب الاستهدافات الجوية المتكررة".