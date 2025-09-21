المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي يقر بقتل عدد من المدنيين جراء غارة بنت جبيل

وثّق مقطع فيديو لحظة استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك، حيث قوبل بتصفيق حار وهتافات ترحيبية وجاء هذا الاستقبال على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.#أخبار_الجديد
بعد أن غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أنه يأمل بلقاء نظيره الأميركي دونالد ترامب.
نشر المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": هاجم الجيش في وقت سابق اليوم في منطقة بنت جبيل وقضى على أحد عناصر حزب الله والذي عمل في منطقة مدنية وخلافًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".