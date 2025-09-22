ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

وقال ماكرون في كلمته بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك إن على العالم التوقف عن الانتظار، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الرهائن ووقف الحرب في غزة. وأضاف أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح، وأن التعاون الفرنسي مع إسرائيل سيرتبط بخطواتها نحو تحقيق السلام، معلناً أن باريس ستنشئ سفارة لها في فلسطين فور الإفراج عن الرهائن.
وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى بريطانيا وكندا اللتين سبقتاها بالاعتراف الأحد.
فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شملت تقييد حركته وحظر دخوله إلى متاجر الجملة والسلع الفاخرة.
أصدرت المملكة العربية السعودية وفرنسا، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي لحل الدولتين، بياناً نقلته "واس"، أكد "الالتزام الدولي الثابت حل الدولتين، وضرورة إنهاء حرب غزة، وضمان الإفراج عن الرهائن وتبادل الأسرى، وضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية".