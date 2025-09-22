الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

2025-09-22 | 15:37
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، اعتراف بلاده الرسمي بدولة فلسطين، مؤكداً أن "وقت السلام قد حان".

وقال ماكرون في كلمته بمؤتمر حل الدولتين في نيويورك إن على العالم التوقف عن الانتظار، مشدداً على ضرورة الإفراج عن الرهائن ووقف الحرب في غزة. وأضاف أن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح، وأن التعاون الفرنسي مع إسرائيل سيرتبط بخطواتها نحو تحقيق السلام، معلناً أن باريس ستنشئ سفارة لها في فلسطين فور الإفراج عن الرهائن.

وبهذه الخطوة، تنضم فرنسا إلى بريطانيا وكندا اللتين سبقتاها بالاعتراف الأحد

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين

عربي و دولي

فرنسا

إيمانويل ماكرون

الدولة الفلسطينية

فلسطين

حرب غزة

