ترمب: على الأمم المتحدة وقف اجتياح المهاجرين لحدود الآخرين لا تمويله

زوار بري للجديد: رئيس المجلس مستاء جداً من كلام براك ولا سيما انه كان يعوِّل على دوره في اقناع واشنطن بضرورة انسحاب إسرائيل ولو على مراحل لانجاح مَهمة الجيش اللبناني في جنوب لبنان