الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)

2025-09-24 | 05:34
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)
عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)

قال رئيس الجمهورية جوزاف عون: "يظهر لبنان نموذجاً فريداً لا مثيل له ولا بديل عنه، نموذجٌ يستحقُ الحياة". وتابع خلال كلمته اما الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا بل هو واجبُ الوجود، من أجل منطقتِه ومن أجل العالمِ كلِه".
مضيفًا: "نموذجٌ سمحَ لي أنا اللبناني العربي، بأن أكونَ رئيسَ الدولة المسيحيَ الوحيد، من أقصى آسيا حتى شواطئ أوروبا".
مؤكدًا أن "يكون وطني، لبنان، بلدَ العلمانيةِ الإنسانية، المدنية والمؤمنة في آنٍ معاً".

مقالات ذات صلة
عون: انا الرئيس المسيحي الوحيد (شاهد الفيديو)

محليات

عربي و دولي

عون

لبنان

الأمم المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين
151 دولة من اصل 193 تعترف بدولة فلسطين

اقرأ ايضا في عربي و دولي

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

06:49

آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)

نشرت رئاسة الحكومة الإيطالية صورة من اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني بالرئيس السوري أحمد الشرع، إلا ان بعض وسائل الإعلام والتعليقات ركزت على "نظرات" ميلوني التي بدت وكأنها معجبة خلال حديثها مع الشرع، فيما اعتبر آخرون أن هذه “النظرات” هي مجرد سمة شخصية لدى ميلوني في لقاءاتها مع القادة والرؤساء، ولا يمكن تحميلها أبعاداً سياسية، سيما انها ليست المرة الأولى، حيث سبق ان تكرر ذلك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وكذلك مع الملياردير العالمي إيلون ماسك.

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

06:39

مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول

عقد مجلس الأعمال السعودي اللبناني اجتماعه الأول، وتم انتخاب عبدالله الحبيب رئيساً، وعلي العسيري ومطلق المريشد نائبين للرئيس، وذلك في فعاليات الدورة الجديدة للمجلس (1447-1451).

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!
06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

06:18

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

يحدث الآن

اخترنا لك
آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49
مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39
روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!
06:18
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)
06:08
وكالة الأنباء السورية: العثور على سجن تحت الأرض بريف حمص كان يستخدم لخطف المدنيين
06:08
151 دولة من اصل 193 تعترف بدولة فلسطين
03:24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025