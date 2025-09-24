الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

2025-09-24 | 06:18
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
روسيا ترد على إهانة ترامب.. &quot;دُب وليس نمراً&quot;!
روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد الكرملين، على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب وصف فيها روسيا بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن "موسكو دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة "آر بي سي" إن "روسيا دب وليست نمراً من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مضيفاً أن "الرئيس فلاديمير بوتين يقدّر في الوقت نفسه جهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي "يحافظ على استقراره" رغم العقوبات الغربية المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود "مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية"، لكنه أكد أن موسكو قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.

وأكد الناطق باسم الكرملين أن "روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة" التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الأهداف التي أعلنها بوتين منذ البداية لا تزال قائمة، وهي "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة".

وفي الملف العسكري، قال بيسكوف إن القوات الروسية "تتقدم على جميع الجبهات"، معتبرا أن "مسار الحرب واضح" وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، وذلك رداً على تصريحات ترامب التي رجح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا.
 
 
 
 
مقالات ذات صلة
روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

عربي و دولي

روسيا

أميركا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
ماكرون عالق في الشارع.. والسبب ترامب (شاهد الفيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"مسيرة إسرائيلية سقطت في موقعنا".. بيان توضيحي من اليونيفيل
07:37

"مسيرة إسرائيلية سقطت في موقعنا".. بيان توضيحي من اليونيفيل

قالت الناطقة الرسمية بإسم اليونيفيل كانديس ارديل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت يوم أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى".

07:37

"مسيرة إسرائيلية سقطت في موقعنا".. بيان توضيحي من اليونيفيل

قالت الناطقة الرسمية بإسم اليونيفيل كانديس ارديل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت يوم أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى".

يحدث الآن

اخترنا لك
بوليتيكو: ترامب تعهد لمسؤولين عرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
10:57
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص جراء سقوط وانفجار مسيرة في مدينة إيلات
09:04
"مسيرة إسرائيلية سقطت في موقعنا".. بيان توضيحي من اليونيفيل
07:37
بعد أن دمّرتها اسرائيل.. هل تعاود ايران بناء مواقع إنتاج الصواريخ؟ (صورة)
07:32
آخرهم الشرع.. ميلوني تحير العالم "بنظراتها"! (صور)
06:49
مجلس الأعمال السعودي - اللبناني يعقد اجتماعه الأول
06:39
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025