روسيا ترد على إهانة ترامب.. "دُب وليس نمراً"!

رد ، على تصريحات للرئيس الأميركي وصف فيها بأنها "نمر من ورق"، مؤكداً أن " دولة قوية قادرة على الدفاع عن مصالحها، وأن عمليتها العسكرية في ستتواصل حتى تحقيق أهدافها".

وقال المتحدث دميتري بيسكوف في تصريحات لإذاعة "آر بي سي" إن " دب وليست نمراً من ورق، ولا وجود لشيء اسمه دب من ورق"، مضيفاً أن "الرئيس يقدّر في الوقت نفسه جهود لإنهاء الحرب في ".



وشدد بيسكوف على أن الاقتصاد الروسي "يحافظ على استقراره" رغم المستمرة منذ اندلاع الحرب، مع إقراره بوجود "مشكلات في بعض القطاعات الاقتصادية"، لكنه أكد أن قادرة على التعامل معها وضمان استمرار عجلة النمو.



وأكد الناطق باسم الكرملين أن "روسيا لا تملك أي بديل عن مواصلة عمليتها العسكرية الخاصة" التي أطلقتها في أوكرانيا في فبراير 2022، مشيرا إلى أن الأهداف التي أعلنها منذ البداية لا تزال قائمة، وهي "ضمان مصالح روسيا وحماية مستقبلها لأجيال مقبلة".



وفي الملف العسكري، قال بيسكوف إن الروسية "تتقدم على جميع الجبهات"، معتبرا أن "مسار الحرب واضح" وأن موسكو ماضية في استراتيجيتها، وذلك رداً على تصريحات ترامب التي رجح فيها أن تتمكن أوكرانيا من استعادة جميع أراضيها التي تسيطر عليها روسيا.