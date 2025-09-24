مجلس الأعمال السعودي اللبناني يعقد اجتماعه الأول ويعلن عن انتخاب أ.عبدالله الحبيب رئيساً،و معالي د.علي العسيري و م.مطلق المريشد نائبين للرئيس،وذلك للدورة الجديدة للمجلس (1447-1451)
#اتحاد_الغرف_السعودية
— اتحاد الغرف السعودية (@CSC_SA) September 24, 2025
قالت الناطقة الرسمية بإسم اليونيفيل كانديس ارديل ان "مسيّرة إسرائيلية سقطت يوم أمس داخل المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، ولم يُصب أحد بأذى".