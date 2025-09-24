الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 أشخاص جراء سقوط وانفجار مسيرة في مدينة إيلات

نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورًا ووثائق سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، بما في ذلك صور عن مكان إقامة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتتضمن معلومات عن مشاريع التسلح والنووي، ومسؤولين وعلماء أميركيين وأوروبيين، وفق وكالة "إرنا".



