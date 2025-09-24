بوليتيكو: ترامب تعهد لمسؤولين عرب بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي هجوم على مدن إسرائيلية سيُقابل بـ"ضربة موجعة للنظام الحوثي"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "دولة فلسطينية لن تقام".
نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورًا ووثائق سرية للمنشآت النووية الإسرائيلية، بما في ذلك صور عن مكان إقامة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وتتضمن معلومات عن مشاريع التسلح والنووي، ومسؤولين وعلماء أميركيين وأوروبيين، وفق وكالة "إرنا".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول اللبناني علي قصير، الذي تعتبره "همزة الوصل" بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.