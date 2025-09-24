الشرع: أعدنا هيكلة المؤسسات المدنية والأمنية ونعمل لحصر السلاح

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
قالت "وكالة الأنباء السورية": التقى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حضور عقيلته ميلانيا ترامب".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي هجوم على مدن إسرائيلية سيُقابل بـ"ضربة موجعة للنظام الحوثي"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "دولة فلسطينية لن تقام".