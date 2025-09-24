الشرع: أعدنا هيكلة المؤسسات المدنية والأمنية ونعمل لحصر السلاح

قالت "وكالة الأنباء السورية": التقى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حضور عقيلته ميلانيا ترامب".