4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟

2025-09-24 | 13:47
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو &quot;العقل المالي&quot; لحزب الله؟
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات حول اللبناني علي قصير، الذي تعتبره "همزة الوصل" بين الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

وتشير واشنطن إلى أن قصير، ممثل الحزب في إيران، يلعب دوراً محورياً في تسهيل الأنشطة المالية والتجارية المشتركة، ويعمل بشكل وثيق مع عمه القيادي في الحزب محمد قصير.

وكان قد صُنّف عام 2019 من قبل وزارة الخزانة الأميركية "إرهابياً عالمياً"، فيما يتولى حالياً إدارة شركة "تلاقي غروب" المتهمة بتمويل شحنات النفط لصالح فيلق القدس.

 
واشنطن بالملايين تطارده.. من هو "العقل المالي" لحزب الله؟

محليات

عربي و دولي

حزب الله

علي قصير

لبنان

أموال حزب الله

الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

