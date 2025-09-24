فيديوهات خطيرة من قلب إسرائيل وتهديد لكاتس.. ماذا يحدث؟

وقال الوزير الإيراني إن الوثائق حُصل عليها عبر عملية أمنية معقدة قبل أشهر، وتشمل ملايين الصفحات حول تحديث الأسلحة النووية، مشاريع مشتركة مع دول غربية، والهيكل الإداري للبرامج التسليحية الإسرائيلية.
📹 وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن صور من داخل القاعدة النووية الإسرائيلية في ديمونا. https://t.co/7rX47lQhgW pic.twitter.com/5PLBoxR55A
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 24, 2025
📹 وزارة الأمن الإيرانية تكشف عن صور من داخل القاعدة النووية الإسرائيلية في ديمونا. https://t.co/7rX47lQhgW pic.twitter.com/5PLBoxR55A
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
قالت "وكالة الأنباء السورية": التقى رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، وذلك خلال حفل الاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في حضور عقيلته ميلانيا ترامب".
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ أي هجوم على مدن إسرائيلية سيُقابل بـ"ضربة موجعة للنظام الحوثي"، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنّ "دولة فلسطينية لن تقام".