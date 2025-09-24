فيديوهات خطيرة من قلب إسرائيل وتهديد لكاتس.. ماذا يحدث؟

نشرت وزارة الأمن صورًا ووثائق سرية للمنشآت النووية ، بما في ذلك صور عن مكان إقامة وزير الحرب يسرائيل كاتس، وتتضمن معلومات عن مشاريع التسلح والنووي، ومسؤولين وعلماء أميركيين وأوروبيين، وفق وكالة "إرنا".



